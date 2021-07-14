تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات الشرطة والشروط هذا العام

أعلن اللواء الدكتور أحمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والازهرية بحد أدنى ٦٥ ٪؜ لهذا العام ٢٠٢١ وللعام السابق ٢٠٢٠.





كما أعلن مساعد وزير قبول اكاديمية الشرطة الحاصلين على درجة الليسانس فى الحقوق "ذكور - اناث" ودرجة البكالريوس فى التربية الرياضية "اناث" بحد ادنى تقدير "مقبول" لهذا العام ٢٠٢١ وللعام السابق ٢٠٢٠.





والحاصلين على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تمثل احتياجا اساسيا لقطاعات وزارة الداخلية "ذكور واناث".





وذلك فى اطار الضوابط الواردة بالقانون رقم ٩١ لسنه ١٩٧٥ بشأن انشاء اكاديمية الشرطة والقرار الوزارى رقم ٨٦٤ لسنه ١٩٧٦ بشأل لائحة اكاديمية الشرطة.





ويخضع الطلاب لعدة اختبارات وهى:





- اختبار القُدرات، وهو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الاعادة فى هذا الاختبار فى حالة الرسوب





- اختبار السمات ويتم من خلال اخضاع الطالب لبطاريتين لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الاعادة فى هذا الاختبار.





- إختيار المقاس والقوام:





إختبار المقاس: يتم قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفي حالة عدم إستيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة

إختبار القوام: يتم إختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن (الطول - ۹۰) ويكون للطالب حق الإعادة لمسرة واحدة فقه





- الكشف الطبي: يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الاعادة لمرة واحدة فقط.





الكشف النفسى: يتم إجرائه أمام اللجنة الطبية المختصة من

خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الإختبار





الاختبار الرياضي: يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة وسوبه





الكشف الطبى المتقدم: يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي:

موجات صوتية على " القلب - البطن".

و رسم مخ كهربائي.

مقياس سمع تقليدي.

وظائف الكبد والكليتين.

الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.

تحليل الإيدز.

تحليل السكر التراكمي.

تحليل صورة دم كاملة.

تحليل هرمونات الغدة الدرقية.

تحليل إنزيم تكسير العضلات.





- لجنة اختبار الهيئة: عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح يمثل امام اللجنة المشكلة للاختبارات والتى تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون انشاء اكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء افضل العناصر