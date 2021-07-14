شكاوى من امتحان الرياضيات البحتة في قنا.. وطلاب: صعب وطويل

اشتكى عدد من طلاب الشهادة الثانوية العامة بنجع حمادي، من امتحان الرياضيات البحتة - الجبر والهندسة الفراغية-، بسبب صعوبة الامتحان وقصر الوقت.



يقول إسلام محمود، طالب بالقسم علمي رياضيات، أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية، كان في غاية الصعوبة، وانه يحتاج إلى وقت أطول على عكس ما هو مقرر له، بالاضافة إلى وجود العديد من النقاط الغامضة التي لم تكن واضحة نهائيا، مطالبًا بمراعاتهم في عملية التصحيح.



ويضيف تادرس نصحي، طالب، أن الامتحان كان يخاطب بنسبة 90 % مستوى الطالب المتميز، مع العلم بان الجميع حاولوا الاجابة على جميع الأسئلة، إلا أن الوقت قصير.



وكان قد توافد طلاب وطالبات الشعبة العلمية من الشهادة الثانوية العامة في قنا، على لجان الامتحانات،استعدادا للامتحان فى العاشرة صباحًا، للخضوع لامتحان مادة الرياضيات البحتة، الجبر والهندسة الفراغية.



حيث تسلمت لجان سير امتحانات الثانوية العامة، قبل قليل صناديق أسئلة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الشعبة العلمية " رياضة" وأوراق البابل شئت، فيما تابعت غرف العمليات بالإدارات والمديريات التعليمية صباح اليوم والغرفة المركزية بديوان عام الوزارة وصول أسئلة الامتحان إلى المدارس، قبل انطلاق الامتحان.



وكان الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن، أن المديرية انهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، واتخذت اجراءات حاسمة وحازمة لانضباط الامتحانات، وإتخاذ إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.



واضاف، أنه على مديري المدارس المخصصة كلجان لامتحان الثانوية العامة بإعداد محضر رسمي تسليم المدارس إلى رؤساء اللجان واستلامها عقب انتهاء الامتحان



وأشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا هذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالبا وطالبة، منهم 9557 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم، و1661 طالبا وطالبة علمي رياضة، و5910 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامه بنطاق 9 إدارات تعليمية.