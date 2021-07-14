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"شكرى" يؤكد دعم مصر للبنان ويدعو لضرورة تغليب الأطراف اللبنانية للمصلحة العليا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل وزير الخارجية، سامح شكرى، في قصر التحرير، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريرى، مؤكدا دعم مصر للبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي، وضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح
ضيقة

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، صورا عبر "تويتر" تبرز استقبال وزير الخارجية سامح شكرى لرئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريرى في قصر التحرير وسط القاهرة.
"شكرى" يؤكد دعم مصر للبنان ويدعو لضرورة تغليب الأطراف اللبنانية للمصلحة العليا
"شكرى" يؤكد دعم مصر للبنان ويدعو لضرورة تغليب الأطراف اللبنانية للمصلحة العليا
"شكرى" يؤكد دعم مصر للبنان ويدعو لضرورة تغليب الأطراف اللبنانية للمصلحة العليا
"شكرى" يؤكد دعم مصر للبنان ويدعو لضرورة تغليب الأطراف اللبنانية للمصلحة العليا

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