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السبت..رمضان عبد الرزاق يوضح فضل يوم عرفة والشروط الواجبة في ذبح الأضحية بواحد من الناس

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء السبت المقبل وحلقة عن وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك. 

ويلتقي الدكتور عمرو الليثي بفضيلة الشيخ رمضان عبد الرزاق الذي يتحدث عن فضائل يوم عرفة والأدعية والعبادات المستحبة في هذة الأيام المباركة. 

كما يكشف عن الأسرار الخفية والرسائل الروحية والقيم الانسانية لعيد الأضحى المبارك. 

والشروط الواجبة في ذبح الأضحية والأحكام الدينية الخاصة بصكوك الأضاحي

احتفالية دينية خاصة جداً مع عمرو الليثي في العاشرة مساء السبت المقبل ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة

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