بدء تصوير فيلم "معالي ماما" بحضور أبطال العمل





بدأ اليوم فريق عمل فيلم "معالي ماما" تصوير أحداث العمل با استديو المغربي وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها.



وحضر اليوم عدد من الابطال منهم بشري ومحمود الليثي وسامي مغاوري والمخرج احمد نور وقاموا بتقطيع التورتة احتفالا ببدء التصوير.



وأكد المخرج والمنتج احمد نور، أنه يراهن علي الوجوه الشابة بالعمل وسيكونوا مفاجأة للجمهور مشيرا انه كان حريصا علي ضم مجموعة من الفنانين الشباب المتميزين بالعمل.





والفيلم يضم مجموعة من النجوم أبرزهم بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام ومن إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.