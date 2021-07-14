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حملات مفاجئة لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع الشرقية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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واصلت رئاسة حى أول الزقازيق حملاتها اليومية لرفع الإشغالات بنطاق الحى بالإشتراك مع شرطة المرافق شملت شارع الجيش وكوبرى الممر وشارع حلقه السمك وكوبرى أبو عميره وشارع مدارس بوبسطه وشارع أبراج زهرة النحال وشارع البوسطة وشارع مولد النبي وميدان عرابى وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بمركز بلبيس في شن حملاتها المفاجئة لرفع إشغالات من شوارع مدينة بلبيس حفاظًا على إنضباط الشارع شملت الحملة شوارع بورسعيد وسعد زغلول لتحقيق السيولة المرورية.

وشنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعه الجائلين بشوارع المدينه وفتح الطريق أمام عبور الماره وحركة السيارات وتقليل التكدس بشوارع المدينة واسفرت الحملة عن ضبط ورفع ( ٣٢٥ ) حالة وتحرير ( ٣ ) محاضر إشغال طريق.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة ليلية موسعة بشوارع المدينة لرفع الإشغالات وكافة اشكال المخالفات وتحقيق الإنضباط للشارع، وأسفرت الحملة عن رفع كافة اشكال المخالفات والإشغالات بإمتداد مدخل سمارة حتى مدخل السنبلاوين وتم ضبط ( ٢٥ ) حالة إشغال متنوعه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الأجهزة التنفيذية بإزالة كافة أشكال التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع أي تعديات على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية وتطبيق القانون علي المخالفين.

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