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الحبس سنة لثلاث متهمين بإشعال النار بمحل في دار السلام
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:24 م
مـروة هيـكل
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 3 متهمين بإشعال النار في محل لخلافات سابقه مع صاحبه في دار السلام، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين «رامي.ص»، 28 سنة، فكهاني، و«يوسف.أ»، 17 سنة، قهوجي، و«سيد.ر»، 30 سنة، مالك مقهى وحال كون المتهم الثاني طفل جاوزت سنه 15 سنة، قام المتهمان الأول والثاني بوضع نارا عمدا في المحل المملوك للمجني عليه محمد سيد، بأن أحضر المتهم الثاني كمية من مادة الجازولين المعجلة بالاشتعال وسكبها المتهم الأول على باب المحل وأشعل به النيران حال تواجد المتهم الثاني برفقته على مسرح الجريمة للشد من أزره، وقيام المتهم الثالث بالاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني فيما ارتكباه من جرم بأن حرضهما على اتكابه وزينه لهما واتفق معهما على ارتكابه ذلك على آثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه فوقعت الجريمة بناءا على هذا الاتفاق وذلك التحريض.
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