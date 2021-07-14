الحبس سنة لثلاث متهمين بإشعال النار بمحل في دار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 3 متهمين بإشعال النار في محل لخلافات سابقه مع صاحبه في دار السلام، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.





صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.



