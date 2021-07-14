منه شلبي "ليه لأ"نجح لإننا صدقنا فكرته بقوة

كشفت الفنانة منة شلبي، عن سبب نجاح مسلسلها الأخير "ليه لأ 2"، الذي انتهى عرضه مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مُشيرة إلى أن الفكرة نجحت لأنهم صدقوها بقوة.



ووجهت منة شلبي رسالة شكر لوالدي الطفل سليم مصطفى الذي جسد دور "يونس"خلال الأحداث، وذلك مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، قائلة:"أنا حقيقي عاوزة أشكر والد ووالدة سليم لأنهما تركوه لنا تمامًا، وسليم مطيع بشكل كبير خاصةً أن الأطفال في هذا العمر يكونوا أشقياء ومزعجين، لكن هو ما شاء الله عليه مطيع جدًا".



وأضافت منة شلبي:"دايمًا كنا نقول له ركز وخليك متحمس، وهو روحه خفيفة علشان كده كان سهل إنه يتحب".





مسلسل " ليه لأ "بطولة منه شلبي،احمد حاتم،تامر نبيل،دنيا ماهر،مراد مكرم،سارة عبد الرحمن تأليف دينا نجم وإخراج مريم أبو عوف