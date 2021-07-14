الموقعة الثالثة.. موعد مباراة مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو

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الموقعة الثالثة.. موعد مباراة مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:27 م
غدير أحمد
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يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة المدرب شوقي غريب لخوض منافسات أولمبياد طوكيو التي تنطلق في يوليو الجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وأسفرت قرعة دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، التي ستنطلق يوم 22 يوليو الجاري، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.
ويتأهل فريقان من كل مجموعة في الأولمبياد إلى دور الثمانية، والذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتى الوصول إلى المباراة النهائية.
ويسعى شوقي غريب لتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية خصوصا مع وجود جيل مميز من اللاعبين والمواهب التي ينتظر منها الجمهور المصري الوصول بعيدا في المنافسات وليس فقط التمثيل المشرف.
موعد مباراة منتخب مصر ضد أستراليا في الأولمبياد
وتقام مباراة مصر ضد أستراليًا في إطار منافسات الجولة الثالثة، 28 يوليو، الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة.
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