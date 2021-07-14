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5 خطوات لشراء شقة بالتقسيط والاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
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كشف البنك المركزي المصري عن شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

مبادرة التمويل العقاري
تنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

تفاصيل مبادرة التمويل العقاري
أما متوسطي الدخل يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

خطوات شراء شقة بالتقسيط من مبادرة التمويل العقاري
ننشر لكم في السطور التالية، 5 خطوات لشراء شقة بالتقسيط والاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة، وهم كالتالي:

الخطوة الأولى 
الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري خارج مشروعات وزارة الإسكان، هي البحث عن الوحدة المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، ويمكن أن تكون تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو شخص عادي.

الخطوة الثانية
مبادرة التمويل العقاري تحدد شروط يجب توافرها في الوحدات بحيث تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، و تكون بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، كما تكون مسجلة في الشهر العقاري ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية.

الخطوة الثالثة 
بعد التأكد من الوحدة وموافقتها الشروط، يتم الذهاب لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنكا أو شركة تمويل عقاري.

الخطوة الرابعة 
تكون لدى البنك الذي يدرس ملف الحاجز ويتأكد من أن الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة، كما يتم معاينة الوحدة للتأكد من ذلك.

الخطوة الخامسة 
تتمثل في تحديد ثمن الوحدة السكنية، وسداد جدية الحجز والتي تتراوح بين 10% إلى 20%، بحد آدنى، ويتم سدادها للمالك مباشرة أو للبنك، حسب إذا كان المالك شركة أو شخص فردي، وبعد سداد الـ20%، يسدد البنك باقي ثمن الوحدة للمالك الأول، على أن يتحمل المالك الثاني المتقدم على قرض التمويل العقاري الـ80% يضاف لها حجم الفائدة 3%، كما تصل مدة السداد لـ30 سنة، وفقا لسن ومرتب المتقدم.

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