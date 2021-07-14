راشفورد يغيب عن مانشستر يونايتد في بداية الموسم

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، سيغيب عن انطلاقة موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما قرر الخضوع لجراحة في الكتف.









ومن المتوقع أن يغيب اللاعب البالغ عمره 23 عاماً، والذي شارك مع إنجلترا في بطولة أوروبا 2020، لحوالي 12 أسبوعاً، ما سيوجه ضربة لاستعدادات فريق المدرب أولي جونار سولشار لبدء الموسم الجديد.









وأصيب راشفورد في الكتف خلال الجزء الأخير من الموسم الماضي، ولم يشارك سوى في القليل من الدقائق خلال وصول إنجلترا إلى نهائي بطولة أوروبا.









وكان راشفورد ضمن ثلاثة لاعبين إنجليز، إلى جانب جيدون سانشو وبوكايو ساكا، أهدروا ركلات ترجيح خلال الهزيمة أمام إيطاليا في إستاد ويمبلي الأحد الماضي.









وتعرض هذا الثلاثي لإساءات عنصرية ما تسبب في إدانة من قائد ومدرب إنجلترا والعديد من المسؤولين في مجالات مختلفة.



