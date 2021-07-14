"الهوت شورت" ممنوع.. تعرف على شروط حضور حفل روبي بالساحل

تصدر اسم النجمة روبي تريند جوجل في الساعات الأخيرة، وهذا بعد الإعلان عن إقامتها حفل غنائي بالساحل يوم الجمعة المقبلة، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك وكذلك موسم الصيف.





وتستعد الفنانة روبي لإحياء حفل غنائي، في الساحل الشمالي، معلنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن شروط حضور هذا الحفل المُرتقب، المقرر إقامته في العاشرة مساءا.





وأشارت روبي إلا أن التربون مسموح به، ولكن يتم منع "الهوت شورت"، والملابس الرياضية، بجانب ألا يقل سن الحضور عن 25 سنة.





وحددت الفنانة روبي اللون الأبيض لون موحد للراغبين في الحضور، وعلي الحضور أن يكونوا "كابلز"، وأن يلتزموا بالتعليمات وعدم اللجوء إلى العنف.



