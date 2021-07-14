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تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
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أيام قليلة تفصلنا عن مناسبة عيد الأضحى 2021، ويبحث المواطنين في جمهورية مصر العربية عن موعد إجازة عيد الأضحى 2021 للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة وذبح الأضاحي والتنزه مع أفراد الأسرة في فترة الإجازة التي سيتم تحديدها.

موعد إجازة عيد الأضحى 2021
يبدأ الموظفون اعتبارًا من يوم 19 يوليو الجاري إجازة عيد الأضحى، حتى 24 يوليو من نفس الشهر، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون تلك الفترة، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

إجازة عيد الأضحى 5 أيام للقطاع الخاص
طبقا لقوانين العمل والخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون العمل الموحد للعاملين بالقطاع الخاص ورقمه 12 لسنة 2003، فمن المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى 2021 ستة أيام بأجر كامل للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام والأعمال العام، و5 أيام للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل.

ومن المنتظر أن إجازة عيد الأضحى تبدأ من الاثنين إلى الخميس، ويتبقى يوم الأحد فقط هو يوم العمل الوحيد وسط أسبوع المقبل.

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