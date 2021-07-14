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إعلامي إثيوبي يكشف مفاجأة: 80% من شعبنا يعارض السد (فيديو)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الإعلامي جُمدا سوتي، رئيس شبكة أخبار مستقبل أوروميا، إن إثيوبيا بها 120 مليون مواطن 80% منهم يعارضون ما تقوم به الحكومة الإثيوبية في بناء السد الإثيوبي الذي يراد به الإضرار بالشعب المصري.

ونقل "سوتي"، خلال حواره عبر "زووم" ببرنامج "أمن وأمان" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأربعاء، رسالة من الشعب الإثيوبي للشعب المصري الشقيق بأنهم سوف يقفون في وجه الحكومة الإثيوبية الطاغية المجرمة التي تريد أن تضر الشعب المصري في مأكله ومشربه.

وتابع، أن الشعب الأورومي الذي يبلغ 65 مليون نسمة من الشعب الإثيوبي يعارض هذه الحكومة، وهو الذي سيقوم بتغيير هذه الحكومة لكي ينعم الشعب المصري والسودان بالنهر الخالد من اليوم وحتى قيام القيامة، وهذا وعد من الشعب الإثيوبي للمصريين، موضحًا أن أحد المهندسين عمل بوزارة الري الإثيوبية 20 عامًا أبلغه ان جميع المهندسين والفنيين غاضبون مما يقوم به أبي أحمد، مشددًا على أن أبي أحمد، إنسان كاذب وجاهل، وسبق أن أقسم أن إثيوبيا لن تضر الشعب المصري خلال زيارته لمصر عام 2018.

وأوضح، أن المفاوض المصري قدم تنازلات كثيرة لإنجاح مفاوضات السد، ولكن في المقابل الحكومة الإثيوبية لم تتنازل عن أي شيء، وتمارس ممارسة سياسية يراد بها الضغط على الشعب المصري، ولكننا سنقف لهم بالمرصاد، منوهًا بأن إثيوبيا بها عدة أنهار وسوف يتم توقيع اتفاق جديد مع مصر لزيادة حصتها من مياه النيل تكفيهم مدى الحياة بالتناسب مع الزيادة السكانية، مشددًا على أن الحكومة الإثيوبية سوف تنهار قريبًا ويأتوا بحكومة جديدة.

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الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة السودان السد الإثيوبي آبي أحمد

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