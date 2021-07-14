وصفة بسيطة.. حضري كرات جوز الهند بالبندق

المقادير

- جوز الهند : كوب ونصف (مبشور)

- حليب مكثف محلى : نصف كوب

- لوز : 15 حبة (أو البندق)





طريقة التحضير

يخلط كوب من جوز الهند المبروش، مع الكمّية الكاملة من الحليب المكثّف المحلّى، مراراً وتكراراً، حتّى يتجانس الخليط.

تضاف حبّات اللوز (أو البندق) في الخليط بعد ذلك، مع التقليب مجدّداً.

يشكّل الخليط على هيئة كرات صغيرة، حتّى نفاذ الكمّية.

تغلّف الكرات مجدّداً بالكمّ الباقي من جوز الهند المبروش.