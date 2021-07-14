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أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-7-2021 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
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استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-7-2021، أمام الجنيه المصرى ما بين الاستقرار والانخفاض خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم
ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى ويسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ18.45 للشراء، 18.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.51 للشراء، 18.68 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.53 جنيه للشراء، 21.71 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره أمس كان بـ 21.60 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.16 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.15 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.


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