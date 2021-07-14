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بوتين: لروسيا والولايات المتحدة مصالح مشتركة في التصدي للتغير المناخي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:35 م
بوتين
بوتين
وكالات
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن لروسيا والولايات المتحدة مصالح مشتركة في التصدي للتغير المناخي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.


وفي وقت سابق، حث بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، حكومات العالم على إظهار "الإرادة السياسية" لاتخاذ خطوات صارمة في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، لافتا إلى ضرورة التخلي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.

 

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن مناشدة بابا الفاتيكان أتت - أيضا - من أجل أن يسلط البشر الضوء على القرارات اليومية "الضارة والمدروسة" المتعلقة بالأساليب الأنانية والاستهلاكية تجاه التعامل مع الكوكب.

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