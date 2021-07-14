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امتحان الجبر يصدم طلاب الثانوية بالإسكندرية: الوقت مكفاش
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:46 م
دينا حسن- محمد رجب
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تسبب امتحان الجبر والهندسة في بكاء طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة بالإسكندرية بسبب طول الأسئلة مع صعوبة بعض الأجزاء.
وقالت إحدى الطالبات من الإسكندرية"مشكلة الامتحان أنه طويل والوقت ساعتين غير كافي، عدد الأسئلة كان 25 سؤال، وكنا نحتاج نحو ثلاث ساعات"، فيما أضافت أخرى "الامتحان به أسئلة كثيرة صعبة، ومحتاج وقت للتفكير والحل".
وانطلق يوم السبت الماضي ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة اللغة العربية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ولجان السير جاهزة لاستقبال الطلاب، حيث تم توفير كافة المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات لتأمين الطلاب ضد كورونا، إضافة إلى الأدوات الفنية لمكافحة الغش، منها توفير عصا إلكترونية فى اللجان لتأمين الطلاب قبل دخولهم وتفتيشهم بشكل كامل لمنع دخول أى وسائل إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان، محذرة الطلاب من أى محاولات غش، قائلة: سيعاقب أى شخص يحاول الغش أو الإخلال بأعمال الامتحان بكل قسوة.
ووضعت الوزارة نظام التقييم الجديد ورقيا لأول مرة على البابل شيت، بحيث يجيب الطلاب على جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت والذي سيتم تصحيحه إلكترونيا بدون تدخل عنصر بشري.
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