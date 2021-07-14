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مصرع شاب سقط من قطار بالقناطر الخيرية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من القطار المتجه من مدينة القاهرة إلى محافظة القليوبية، أمام مدينة القناطر الخيرية، جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية، وجاري استخراج تصريح الدفن من النيابة العامة.
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة القناطر الخيرية، بمصرع "عبدالفتاح.يوسف"، 27 عامًا، أثناء استقلاله القطار المتجهة من مدينة القاهرة إلى محافظة القليوبية، حيث اختل توازنه، وسقط من القناطر، أمام مدينة القناطر الخيرية.

جرى نقل جثة المتوفي لمستشفى القناطر الخيرية وتولت النيابة التحقيق.

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