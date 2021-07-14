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الجمعة.. علي الحجار في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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الجمعة.. علي الحجار في مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية
تنظم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر حفلًا موسيقيًا للفنان الكبير علي الحجار يوم الجمعة الموافق 16 يوليو، في تمام الثامنة والنصف مساءً بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات المكتبة.
 
يُعد الفنان علي الحجار من أبرز الأصوات المصرية التي ظهرت على الساحة الفنية المصرية منذ السبعينيات، وله العديد من الأغنيات الناجحة، بالإضافة إلى عدد من التجارب التمثيلية، كما تميز الحجار في غناء تترات أشهر المسلسلات المصرية.
 
جدير بالذكر أن مهرجان الصيف مهرجان سنوي مميز يقيمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، ويحرص فيه على استضافة عدد من النجوم والأسماء الغنائية الشابة، وإقامة فعاليات تثقيفية وفنية تتنوع ما بين السينما والموسيقى والمسرح.

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