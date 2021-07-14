تباين الآراء حول صعوبة الامتحان واجماع علي اهدار المراقبين للوقت في الثانوية العامة بالدقهلية

تباين اراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهبية شعبة علمي رياضة حول صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، واجماع علي اهدار المراقبين للوقت ثانوية عامة الدقهلية.



وكانت رصدت عدسة "الفجر" اليوم الأربعاء طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات البختة " الجبر والهندسة الفراغية " والبالغ عددهم بمحافظة الدقهلية ٧٨٦٣ طالبا وطالبه شعبه علمى رياضة طالب وطالبة، داخل ١٦٤لجنة ما بين ١٦٠ اجنه بالاضافة للجنه المكفوفين والاورام والسجن والمتفرقين.



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ومن جانبه أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنهاء استعدادات وتجهيزات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمارثون إمتحانات الثانوية العامة 2020 2021.



وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بلجان الإمتحانات، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير إشراف طبي لكل لجنة يضم طبيب او زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان ب 60 سيارة إسعاف للتعامل الفوري مع أية طوارئ، كما تم إعداد المستشفيات من قبل ادارة الطوارئ والرعاية الحرجة لإستقبال أية حالات خلال فترة الإمتحانات





وطبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، تكون الامتحانات بداية من 10 يوليو وحتي 2 أغسطس 2021.



ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحانات اعتبارا من السبت 10 يوليو وحتي السبت 31 يوليو.



وطبقا لجدول امتحانات الثانوية 2021، يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات خلال الفترة من 11 يوليو وحتي 29 يوليو.



يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضة، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، اليوم الأربعاء، بجميع محافظات الجمهورية.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية رياضة) امتحان الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) بإجمالي 100 ألف و435 طالباطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالباطالبة.



ونبهت الوزارة على الالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الوزارة، مؤكدة أهمية دور المراقبين في اللجنة من خلال التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المُسلَّم من الوزارة، ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل حيث يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان.



وأكدت الوزارة أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.



وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالب من إدخال بياناته على جهاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقًا لاستكمال الامتحان.



وأكدت الوزارة على السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي فقط دون أي إضافات ورقية أو مَلازم ولكن يسمح بملاحظات الطالب المدونة بالكتاب.



وأوضحت أنه يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الاجابة (البابل شيت) سليمة وفق التعليمات، وفى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب فى ذلك على أن يتم ذلك خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان مع ضرورة تحرير محضر بذلك والتخلص من الورقة التالفة بمعرفة الطالب.



موعد نتيجة الثانوية العامة 2021



وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد 10 أيام من الامتحان الأخير، حيث سينتهي طلاب الثانوية العامة من اداء الامتحانات يوم 2 أغسطس المقبل ـ حسب الجدول المُعلن من الوزارة.