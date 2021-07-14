الحكومة تعلن بدء المرحلة الأولى من مبادرة تصنيع مشتقات البلازما

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، وكذا موقف تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية.





وذكرت الوزيرة، أنه فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، فإنه سيتم البدء بالمرحلة الأولى من المبادرة، وهي المشروع القومي للتبرع بالبلازما، حيث سيتم بدء التجميع للبلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، بإجمالي حوالي 90 كرسي بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألف - 200 ألف لتر.



