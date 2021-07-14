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أسهل وأسرع طريقة لتحضير فطيرة الراعي في المنزل
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:46 م
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المقادير
- مقادير حشوة اللحم :
الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة
البصل : 1 حبة (مفروم)
الجزر : 2 حبة (مقشر ومقطع مكعبات صغيرة)
الثوم : فصّان (مفروم)
اللحم الضاني : 500 غراماً (مقطع قطع صغيرة)
ملح : ملعقة صغيرة
فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون حديثاً)
دقيق : 2 ملعقة كبيرة (متعدد الاستعمالات)
معجون الطماطم : 2 ملعقة صغيرة
مرق دجاج : كوب
ورستشير صوص : ملعقة صغيرة
إكليل الجبل : 2 ملعقة صغيرة (أوراق مفرومة حديثاً)
الزعتر : ملعقة صغيرة (أوراق مفرومة حديثاً)
الفلفل الأحمر : 1 حبة (مقطع)
الفلفل الأصفر : 1 حبة (مقطع)
- البطاطس : 1 كيلو
- حليب : نصف كوب
- الزبدة : ربع كوب
- ملح : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (مطحون حديثاً)
- صفار البيض : 2 حبة
- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)
طريقة التحضير
- قومي بسلق البطاطس حتى تصبح طرية ويمكنك غرز شوكة فيها.
- قشريها بسرعة وقومي بهرسها في هراسة الخضار اليدوية.
- قومي بتسخين الحليب مع الزبدة واسكبيه فوق البطاطس، قومي بمزجهم سريعاً مع إضافة صفار البيض والملح والفلفل الأسود.
- ضعيه في وعاء فوق حمام مائي كي يبقى المزيج دافئاً.
- اقلي البصل في قدر على نار متوسطة حتى يطرى، ثم أضيفي الجزر ويقلب.
- أضيفي قطع لحم الضأن وتقلب حتى تمتزج المواد.
- قلّبي قطع اللحم بشكل مستمر حتى تحمر جيداً، ثم أضيفي الثوم ويتبل بالملح والفلفل الأسود.
- رشّي اللحم بالطحين ثم أضيفي معجون الطماطم وقلّبي حتى يمتزج.
- أضيفي مرق الدجاج وصلصة ورستشير وإكليل الجبل والزعتر والفلفل الحلو.
- اسكبي المزيج في طبق خبز زجاجي.
- وزعي فوقه مزيج البطاطس ورشي فوقه الجبنة.
- قومي بخبزه في فرن محمى مدة 30 دقيقة حتى يغلي ويصبح ذهبياً.
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