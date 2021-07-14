أسهل وأسرع طريقة لتحضير فطيرة الراعي في المنزل

المقادير - مقادير حشوة اللحم : الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة البصل : 1 حبة (مفروم) الجزر : 2 حبة (مقشر ومقطع مكعبات صغيرة) الثوم : فصّان (مفروم) اللحم الضاني : 500 غراماً (مقطع قطع صغيرة) ملح : ملعقة صغيرة فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون حديثاً) دقيق : 2 ملعقة كبيرة (متعدد الاستعمالات) معجون الطماطم : 2 ملعقة صغيرة مرق دجاج : كوب ورستشير صوص : ملعقة صغيرة إكليل الجبل : 2 ملعقة صغيرة (أوراق مفرومة حديثاً) الزعتر : ملعقة صغيرة (أوراق مفرومة حديثاً) الفلفل الأحمر : 1 حبة (مقطع) الفلفل الأصفر : 1 حبة (مقطع) - البطاطس : 1 كيلو - حليب : نصف كوب - الزبدة : ربع كوب - ملح : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة - فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (مطحون حديثاً) - صفار البيض : 2 حبة - جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور)





طريقة التحضير

- قومي بسلق البطاطس حتى تصبح طرية ويمكنك غرز شوكة فيها.

- قشريها بسرعة وقومي بهرسها في هراسة الخضار اليدوية.

- قومي بتسخين الحليب مع الزبدة واسكبيه فوق البطاطس، قومي بمزجهم سريعاً مع إضافة صفار البيض والملح والفلفل الأسود.

- ضعيه في وعاء فوق حمام مائي كي يبقى المزيج دافئاً.

- اقلي البصل في قدر على نار متوسطة حتى يطرى، ثم أضيفي الجزر ويقلب.

- أضيفي قطع لحم الضأن وتقلب حتى تمتزج المواد.

- قلّبي قطع اللحم بشكل مستمر حتى تحمر جيداً، ثم أضيفي الثوم ويتبل بالملح والفلفل الأسود.

- رشّي اللحم بالطحين ثم أضيفي معجون الطماطم وقلّبي حتى يمتزج.

- أضيفي مرق الدجاج وصلصة ورستشير وإكليل الجبل والزعتر والفلفل الحلو.

- اسكبي المزيج في طبق خبز زجاجي.

- وزعي فوقه مزيج البطاطس ورشي فوقه الجبنة.