مقادير وطريقة تحضير كرات البطاطس

المقادير

- البطاطس : 3 حبات متوسطة

- جبن البارميزان : كوب (مبشور)

- دقيق : نصف كوب

- بقسماط : نصف كوب

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- البصل : 1 حبة

- الكزبرة : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للقلي)





طريقة التحضير

- اسلقي البطاطس في قدر من الماء المملح حتى تنضج.

- قشري البطاطس المسلوقة ثم قطعيها واهرسيها في وعاء.

- أضيفي الملح، الفلفل الأسود المطحون، الكزبرة والبصل واخلطي جيداً.

- قسمي الخليط ثم احشي كل قسم بالقليل من الجبن المبشور وكوريه.

- غمسي الكرات تباعاً بالبيض المخفوق ثم الدقيق ثم البيض من جديد يليه البقسماط.

- سخني مقدار من الزيت في قدر على النار.