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مقادير وطريقة تحضير كرات البطاطس
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:55 م
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المقادير
- البطاطس : 3 حبات متوسطة
- جبن البارميزان : كوب (مبشور)
- دقيق : نصف كوب
- بقسماط : نصف كوب
- البيض : 1 حبة (مخفوق)
- البصل : 1 حبة
- الكزبرة : 2 ملعقة كبيرة
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للقلي)
طريقة التحضير
- اسلقي البطاطس في قدر من الماء المملح حتى تنضج.
- قشري البطاطس المسلوقة ثم قطعيها واهرسيها في وعاء.
- أضيفي الملح، الفلفل الأسود المطحون، الكزبرة والبصل واخلطي جيداً.
- قسمي الخليط ثم احشي كل قسم بالقليل من الجبن المبشور وكوريه.
- غمسي الكرات تباعاً بالبيض المخفوق ثم الدقيق ثم البيض من جديد يليه البقسماط.
- سخني مقدار من الزيت في قدر على النار.
- اقلي كرات البطاطس بالجبن حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.
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