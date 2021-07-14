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كاظم الساهر يعيش حالة من الحزن علي ضحايا مستشفي الناصرية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعرب الفنان كاظم الساهر، عن حزنه الشديد بحادث مستشفي الناصرية وأشار ان امنيته الوحيدة الانتهاء من هذه الكوارث في العراق.

كتب كاظم الساهر، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر ضحايا فاجعة مستشفى الناصرية ونسأل الله أن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل. نتمنى أن تكون خاتمة الأحزان والكوارث في العراق. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور كاظم الساهر، تاركين تعليقات تحمل النعي والمواساة لأسر الضحايا بين قتلى وجرحى، متمنين لهم الرحمة والمغفرة، والشفاء العاجل للمصابين، بينما كانت الفنانة المصرية فيفي عبده، من بين المعلقين، فكتبت: "الله يرحمهم في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب".

وكان قد صرح الناطق باسم دائرة الصحّة، في محافظة ذي قار، الدكتور حيدر الزاملي، فجر الثلاثاء، قائلاً إن الحريق اندلع في مركز عزل مرضى "كوفيد-19"، وذلك ضمن المبنى الرئيسي لمستشفى الإمام الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية، مؤكداً أن المبنى الذي احترق كان يضم 70 سريراً.

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