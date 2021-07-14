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الأهلي ضد كايزر تشيفز.. موسيماني يحدد الظهير رباعي خط الدفاع

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الترجي الرياضي التونسي، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.


كما تمكن فريق كايزر تشيفز من تخطى عقبة الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي، بعد الفوز عليه في الذهاب بهدف وحيد، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.


ويتواجد الأهلي في المباراة النهائية للبطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعد مواجهة الزمالك والفوز وتحقيق اللقب التاسع لدوري أبطال إفريقيا.


ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي وكايزر تشيفز يوم السبت المقبل 17 من شهر يوليو الجاري، على أرضية استاد مركب محمد الخامس في المغرب.


ومن المقرر أن يعتمد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق، في خط الدفاع أمام كايزر تشيفز.

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