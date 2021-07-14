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كشف ملابسات التحرش بفتاة داخل ميكروباص بأوسيم

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص ومصحوب بتعليق أنه متحرش.

بالفحص أمكن تحديد هوية ناشر مقطع الفيديو وتبين أنها إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال الجيزة.

بإستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التي قررت أنه حال إستقلالها سيارة أجرة ميكروباص قام بالجلوس خلفها أحد الأشخاص وتحرش بها، وقيامها بتصويره بهاتفها المحمول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه وتبين أنه عاطل، مقيم بذات العنوان، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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