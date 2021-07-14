علامات تكشف الدجاج الفاسد.. تعرفي عليها

إليك أهم العلامات المهمة جداً والتي يجب أخذها بعين الاعتبار، حيث تكشف لك إن كان الدجاج فاسدا أم لا منها ما يلي:





اللون

عند مشاهدتك للون لحم الدجاج مائل إلى اللون الرمادي، أو لون الأجزاء الدهنية في الدجاج لونها أصفر، فإن كل ما عليك فعله هو التخلص من الدجاج على الفور. لون الدجاج الطازج والغير فاسد وردي ولون الجلد أبيض.





الرائحة

إذا لاحظت بأن رائحة الدجاج كريهة أو غير مألوفة فهذا بالتأكيد يدل على أن الدجاج منتهي الصلاحية ولا يمكن استخدامه أبداً.





المدة

إذا كان الدجاج الطازج النيء محفوظ في الثلاجة لمدة تزيد عن اليومين فهذا يعني أنه غير صالح للاستخدام.





القوام

عند لمسك للدجاج ولاحظت بأنه أصبح لزجاً فهذا يدل على أنه تعرض للكثير من البكتيريا وقد أصبح غير صالح للاستخدام والطهي.





طبقة الثلج المجمد