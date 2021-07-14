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بودولسكي يكشف عن سبب تعاقده مع جورنيك زابجه البولندي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف لاعب المنتخب الألماني السابق لوكاس بودولسكي، أنه خفض راتبه بشكل كبير من أجل إنهاء مسيرته ضمن صفوف فريق جورنيك زابجه البولندي لكرة القدم.

وقال بودولسكي (36 عاماً) في تصريحات نشرتها مجلة شبورت بيلد اليوم الأربعاء: "أنا لا أخفي أنني تنازلت عن الكثير من الأموال من أجل حلم إنهاء مسيرتي مع زابجه".

وانضم بودولسكي إلى صفوف جورنيك زابجه قبل أيام، وتردد أن النادي تعاقد معه لمدة عام واحد.

وكانت آخر محطة سابقة في مسيرة بودولسكي مع فريق أنطاليا سبور التركي، ولعب له لموسم واحد، وبات لاعباً حراً منذ أول يوليو (تموز) مع نهاية العقد.

وسيظل بودولسكي من اللاعبين أصحاب الدخل العالي في بولندا، لكنه قال: "لكن لا يمكن المقارنة بما كان الوضع عليه في الأندية السابقة".

وكان بودولسكي، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد تلقى عروضاً من أمريكا والمكسيك وقطر والهند.

وكان ميلاد بودولسكي فى مدينة غليفيتسه جنوب بولندا، والقريبة من زابجه، ولديه الكثير من الأقارب يعيشون على بعد كيلومترات قليلة من ملعب زابجه.

ويعد زابجه واحداً من الفرق الأكثر نجاحاً في بولندا تاريخياً، وتوج بلقب الدوري 14 مرة لكن كان آخرها في عام 1988، وقد أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بالدوري.

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