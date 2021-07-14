إعلامي إثيوبي يتوقع انهيار السد: يواجه مشكلة فنية كبيرة (فيديو)

قال الإعلامي جُمدا سوتي، رئيس شبكة أخبار مستقبل أوروميا، إن آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا في بداية توليه مهام منصبه أقر واعترف بأن شركة الحديد والصلب المستخدم في بناء السد الإثيوبي فاسدة والحديد فاسد، وقام بحبس المسئولين عن هذه الشركة وقام باغتيال المهندس المسئول عن بناء السد بدعوى أن الحديد الذي يبني به السد غير صالح للبناء.





وأضاف "سوتي"، خلال حواره عبر "زووم" ببرنامج "أمن وأمان" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأربعاء، أن سد النهضة الإثيوبي يواجه مشكلة فنية كبيرة وسوف ينهار ويضر الآخرين، موضحًا أن إثيوبيا ترفض الدراسات الفنية الذين طالبوا بها مصر والسودان لعلمها بأن هناك عيوب فنية بالسد.



