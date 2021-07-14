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تعرف على موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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يلتقي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مع نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويواجه الفريق السماوي نظيرة الدراويش في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق ٢ أغسطس المقبل بستاد الدفاع الجوي.


وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز وجميع البطولات المحلية هذا الموسم.


ويحتل بيراميدز حاليًا المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري العام وذلك برصيد 32 نقطة.

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مباراة بيراميدز والإسماعيلي الري المصري الدوري المصري الممتاز

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