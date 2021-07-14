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أبرزها "اليانسون".. تجنبي تناول هذه الأعشاب في فترة الحمل
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:01 م
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نكشف لك عزيزتي المراة الحامل عن أهم الأعشاب التي يجب عليك تجنبها في فترة الحمل للحفاظ على صحتك وصحة جنينك، ومنها الأتي:
اليانسون
يُعدّ اليانسون من الأعشاب التي تؤثر في هرمونات المرأة الحامل، وقد يُسبّب تهيُّجاً في الجلد، وحرقةً في المعدة أيضاً.
القرفة
تناول كمياتٍ كبيرةٍ من القرفة قد يؤدي إلى تسمُّم الكبد، وحرقة المعدة، كما يجب تجنُّب تناولها بكمياتٍ كبيرةٍ في بداية فترة الحمل.
الزعتر
إن تناول كمياتٍ كبيرةٍ من الزعتر يمكن أن يؤدي إلى زيادة تدفُّق الدم، وبالتالي فإنّه قد يزيد خطر حدوث الإجهاض، ولذلك يجب تجنُّب تناوله في الأشهر الأولى من الحمل.
الميرمية
قد يُسبّب تناول الميرمية الإجهاض، كما أنّها قد تؤثر في الهرمونات عند المرأة الحامل، ولذلك يُفضّل تجنُّب تناولها أثناء فترة الحمل.
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