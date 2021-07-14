العثور على طفل رضيع داخل حقيبة في سوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج اخطارا من مأمور مركز جرجا يفيد عثور أحد المواطنين على طفل فى حقيبة سوداء، عمرة يقارب أسبوع.





انتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبين عثور مواطن على طفل يقارب عمرة اسبوع داخل حقيبة سوداء ولا يوجد مايثبت هويته وملقى بناحية قرية الزواتنة بدائرة المركز، وتم نقلة الى المستشفى.





وتكثف الشرطة جهودها للكشف عن ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



عثر مواطن على طفل رضيع يقارب عمرة الاسبوع، داخل شنطة سوداء بناحية قرية الزواتنة بدائرة مركز جرجا فى جنوب محافظة سوهاج.