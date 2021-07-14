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عون: التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:04 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات مستمرة في جريمة تفجير مرفأ بيروت ولا غطاء سياسيًا لأي مقصّر أو مدان.

 

جاء ذلك خلال استقباله موفد الرئيس الفرنسي، أن الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة.

 

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يأمل أن يحمل لقاء اليوم مع الرئيس المكلف سعد الحريري مؤشرات إيجابية.

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