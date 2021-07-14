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خاص.. ماذا قال أحمد عز عن المنافسة السينمائية الحالية؟

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر، نادين نجدي
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أعرب الفنان أحمد عز عن سعادته الشديدة، بتجربته فى فيلم "العارف"، الذى تدور أحداثه حول فكرة كرب العقول، فى وقتنا المعاصر.



وقال أحمد عز لـ"الفجر الفني"، "لابد من الفنان أن يقدم فيلم حلو للجمهور، ولا ينظر إلى المنافسة لأن الأرزاق بتاعت ربنا، وكل واحد بيجتهد ويعمل اللي عليه والجمهور هو الحكم الفيصل فى هذا الأمر".


يذكر أن أحمد عز، يعرض له حالياً فيلم "العارف"، فى السينما، وهو من تأليف محمد سيد بشير، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر وحازم إيهاب

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