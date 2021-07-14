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سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-7-2021 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
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تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-7-2021 أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.38جنيه للشراء، و18.54جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.46 جنيه للشراء.
 
18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.38 جنيه للشراء.
18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
18.38 جنيه للشراء.
 
18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.41 جنيه للشراء.
 
18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.41 جنيه للشراء.
18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.41 جنيه للشراء.
 
18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.38 جنيه للشراء.
 
18.55 جنيه للبيع.
 

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