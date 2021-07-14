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أخطاء تقعين فيها عند تعويد طفلك على النونية.. تجنبيها

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
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هناك العديد من الاخطاء التي تقع فيها الأم الحديثة مع طفلها عند تعويده على النونية، وتجده لا يرغب في الجلوس عليها مرة أخرى، ونعلم جيدا انا لنونية خطوة مهمة في حياة الطفل لكي يتعود على خلع الحفاض، ومن هنا تجنبي هذه الاخطاء فورا لتدريب طفلك بسهولة:

- التوقف عن تشجيعه كلما قام بقضاء حاجته على النونية.

- إذا أصيب بالتهاب في مجاري البول؛ فهذا يجعله لا يستطيع أن يصل للنونية بسرعة؛ حيث إن من أعراض هذا الالتهاب فقدان التحكم بالبول، ويجب الصبر عليه.

- هو يشعر بالوحدة حين يجلس على النونية، وعلى الأم أن تجلس بجواره وتحادثه، ولا تضع النونية في مكان مظلم أو قذر.

- انشغال الأم عنه، وبالتالي لا تتابع حركاته التي تدل على حاجته للنونية مثل تحول لون وجهه إلى اللون الأحمر وجلوسه جلسة القرفصاء، أو تلفظه بألفاظ معينة.

- يجب طمأنته بأنه عندما يخرج مع أمه بأنها تحمل له السراويل والملابس الداخلية الكافية، وعليه أن يطلب الدخول للحمام، وفي حال تبليل ملابسه فهي ستبدلها دون أن يلاحظ الآخرون، لكي لا يشعر صغيرك بالخجل.

- من أبرز الأخطاء أن تضعي الطفل على النونية لفترة طويلة مما يصيبه بالملل، ومن هنا لا تضعي الطفل على النونية أكثر من خمس دقائق.

- يجب وضعه بعد شرب أي ماء أو عصير بنصف ساعة مثلاً.

- الضحك والتبسم في حال نجاح الطفل في أن يقضي حاجته في النونية، وليس التجهم فقط في حال فشله لمرة.

- التشجيع المادي ليس أهم من التشجيع المعنوي للطفل الذي يتدرب على النونية.

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