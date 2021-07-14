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الصحة: توريد مليون جرعة من لقاح ساينوفاك نهاية الأسبوع المقبل

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة.

ونوهت الدكتورة هالة زايد خلال العرض بأن الموقف الحالى لتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم توريد 500 ألف جرعة من لقاح ساينوفاك خلال الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن يتم توريد مليون جرعة منه بنهاية الاسبوع المقبل، لافتة إلى أنه تم توريد 210 آلاف جرعة من لقاح سبوتنك، وتم اتمام اجراءات الافراج الخاصة به من هيئة الدواء، كما سيتم توفير 700 ألف جرعة عن طريق كوفاكس، فيما تم توفير 250 ألف جرعة من لقاح استرازينكا، مضيفة أنه فى مجال التصنيع للقاح المضاد للفيروس فإنه جار العمل على دراسات الثبات ومقارنات التكافؤ والمتوقع الانتهاء منها ببداية شهر أغسطس، وأنه سيتم قريبًا توريد 2000 لتر من المواد الخام من أصل 5000 لتر متوقع توريدها شهر يوليو.

ولفتت الوزيرة إلى جهود حملات تطعيم الحصبة فى مصر اثناء جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن نسب التغطية بالتطعيمات الاجبارية لجميع الجرعات الروتينية السبعة وصلت إلى نسبة 95%، حيث تم تطعيم قرابة 17 مليون طفل خلال العام بالجرعات الروتينية السبعة شاملة طعم MMR ( الحصبة + الحصبة الألمانى + غدة النكاف) الذى يتم تطعيم الأطفال به مرتين عند سن ( 12 شهرًا + 18 شهرًا).

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