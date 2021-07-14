الصحة: تخصيص 24 عيادة بالمحافظات لاستقبال الأطفال مصابي الضمور العضلي

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود توفير اللقاحات المضادة.



واستعرضت وزيرة الصحة موقف إرسال المساعدات الطبية لكل من تونس، والسودان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم القطاع الصحي فى البلدين الشقيقين، والمساعدة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم إرسال 32 طنا من المساعدات الطبية إلى الأشقاء فى تونس، وجار التجهيز لإرسال حوالى 55 طن مساعدات أخرى، على أن يتم إرسالها فى أقرب وقت، مضيفة أن المساعدات الطبية لجمهورية السودان الشقيق، شملت اجهزة طبية، وادوية، واسطوانات اكسجين، ولقاح فيروس كورونا المستجد.





وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بعلاج مرضى الضمور العضلي، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تخصيص ٢٤ عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال من خلال 3 مراكز تم تخصيصها لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي، مضيفة أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم ( ١٠٦) لاستقبال استفسارات المواطنين حول المبادرة، وأنه تم حتى الآن مناظرة 25 حالة، وجار بدء الحقن لـ 8 حالات منها.





