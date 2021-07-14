هذه البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.. تعرف عليها من هنــــــااااااا

يشارك 24 بنكًا من إجمالي 36 بنكًا يعمل في السوق المصرفية في مبادرة التمويل العقاري الرئاسية لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة متناقصة 3%.





وأعلن البنك المركزي المصري، أمس، رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة متناقصة 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.





وقال البنك، في بيان صحفي، إن المبادرة قامت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي الدخل ومتوسطيه للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.





ويوجد 12 بنكا غير مشارك في تمويل المبادرة لعدم وجود إدارات متخصصة لهذه المبادرة، أو بسبب عدم وجود اهتمام بالاستثمار في هذا المجال، أو بعض البنوك الإسلامية العاملة في مصر تجد صعوبة للمشاركة فيها نظرا لطبيعة عمل بنوكهم التي تعمل بنظام المرابحة في هذا القطاع.





وسنستعرض لكم أسماء البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهي:-





- البنك الأهلي المصري





- بنك مصر





- بنك القاهرة





- بنك التعمير والإسكان





- البنك التجاري الدولي (CIB)





- البنك العربي الأفريقي الدولي





- بنك قطر الوطني الأهلي





- البنك الزراعي المصري





- المصرف المتحد





- بنك قناة السويس





- بنك التنمية الصناعية





- بنك كريدي أجريكول





- بنك الكويت الوطني





- بنك أبوظبي التجاري





- بنك المشرق





- البنك المصري لتنمية الصادرات





- البنك المصري الخليجي





- بنك الاستثمار العربي





- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية





- البنك العقاري





- بنك فيصل الإسلامي





- بنك بلوم





- البنك الأهلي المتحد من خلال شركته





- بنك أبوظبي الأول، يشارك في مبادرة تمويل متوسطي الدخل فقط.





أما البنوك غير المشاركة في مبادرة التمويل العقاري 3% لمحدودي ومتوسطي الدخل فهي:





- سيتي بنك





- التجاري وفا بنك إيجيبت





- ميد بنك





- المصرف العربي الدولي





- البنك الأهلي اليوناني





- الإمارات دبي الوطني





- مصرف أبوظبي الإسلامي





- البركة





- أتش آي بي سي





- الأهلي الكويتي





- البنك العربي





- بنك عودة



