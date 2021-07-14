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تعرف علي شروط حفل روبي.. "كابلز فقط ومسموح دخول الفتيات بالتربون

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تستعد الفنانة روبي لإحياء حفل غنائي، في الساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبلة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك .

وكشفت الفنانة روبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن شروط حضور هذا الحفل المُرتقب، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المكان في الساحل الشمالي، حيث ستُفتح الأبواب في تمام الساعة العاشرة مساءً.

حيث من شروط الدخول الحد الأدنى لسن الضيوف لا يقل عن 25 عامًا ودخول كابلز فقط و ارتداء ملابس بيضاء ومنع ارتداء هوت شورت و ملابس رياضية وايضا عدم ارتكاب أعمال عنف وشغب ويُسمح باستخدام التوربانات.

يذكر أن الفنانة روبي قد طرحت مؤخرًا أغنية "قلبي بلاستيك"، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، ومن إنتاج المطربة روبي.

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