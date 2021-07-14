سفير اليابان يتفقد مشروعات اقتصادية قناة السويس ببورسعيد (صور)

استقبل اللواء محمد برايه، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالي السيد ماسكي نوكي سفير اليابان لدى القاهرة، والوفد المرافق له بمقر الهيئة ببورسعيد، وذلك للتعرف على مستجدات الأعمال بالمنطقة الاقتصادية والمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع الشمالي من مشروعات تطوير منطقة شرق بورسعيد المتكاملة وكذلك مايتم بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية بين الجانبين.





وفي بداية اللقاء رحب نائب رئيس المنطقة الاقتصادية بالسيد السفير والوفد المرافق له معربًا عن سعادته باهتمام الجانب الياباني بالمنطقة الاقتصادية وما تقدمه من فرص استثمارية واعدة، وما تتمتع به من مزايا وإعفاءات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول.





وخلال اللقاء تم عرض تقديمى عن المنطقة الاقتصادية، وفرص الاستثمار المتاحة بها مع التركيز على مشروعات منطقة شرق بورسعيد المتكاملة والاعمال الجارى تنفيذها، وأعمال البنية التحتية وتحسين التربة وانشاء ساحة التداول والاجراءات والتنسيقات الجارى تنفيذها لتسهيل حركة انتقال البضائع والافراد الى منطقة شرق بورسعيد المتكاملة وانعكاسة على تنمية سيناء وخلق فرص عمل





وعقب اللقاء تم تنفيذ زيارة ميدانية لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة (الميناء-المنطقة الصناعية-المناطق اللوجيستية)وتضمنت الزيارة زيارة موقع محطة تداول السيارات الجارى تنفيذها بمعرفة تحالف من شركات يابانية (تويوتا-ان واى كى )وشركة فرنسيه بولاريه.





كما تضمنت الزيارة زيارة المطور الصناعى (شركة بورسعيد للتنمية ) وشرح تفصيلى عن المخطط العام لمنطقة المطور والصناعات المستهدف انشائها والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات اليابانية مع التركيز على استهداف واجتذاب صناعة السيارات.





من جهته اعرب السفير اليابانى عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية وحرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، وخاصة المنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من مزايا واعفاءات تجعلها المنافس الاكبر ضمن المناطق الاقتصادية فى العالم، كما اثنى على المجهودات والانجازات المبذولة من قبل الدولة المصرية فى المشروعات الكبرى التى تقام بالمنطقة.



