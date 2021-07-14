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تفاصيل التحقيق في مصرع طفل أصيب في حريق مطعم بأوسيم

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في مصرع طفل يبلغ من العمر ١٥ عامًا في حريق داخل مطعم بأوسيم، واستمعت النيابة لأقوال أسرته.

وقال أحد أفراد أسرته، إن الطفل أصيب بحروق أثناء نشوب حريق بداخل مطعم، على الفور نقل للمستشفى، ولكن كانت حالتة غير مستقرة، حتى فارق الحياة.

وتلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغًا يفيد مصرع طفل، 15 سنة، نتيجة إصابته فى حريق مطعم.

وبالتحرى، تبين أن الطفل أصيب فى حريق نشب فى مطعم منذ عدة أيام، وتم نقله إلى المستشفى مصابًا بعدة حروق بأنحاء جسده، إلا أن حالته الصحية تدهورت ومات.

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