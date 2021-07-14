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وكيل القوى العاملة بالنواب يطالب بتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، على ضرورة خفض قيمة أسعار التذاكر الداخلية للمواطنين، بهدف تنشيط السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة خاصة مع انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا القاتل، وحلول فصل الصيف والمناسبات الدينية والاحتفالات.

وأشار "مهني" خلال البيان الصادر له، إلى أن معظم دول العالم بدأت في عمل عروض خاصة من أجل تنشيط السياحة، مؤكدًا أن هناك منافسة حقيقية بين الشركات السياحة المصرية والعالمية لجذب السياحة المصرية وزيادة الدخل القومي للبلاد، ولذلك لأبد أن تقوم مصر بالتحرك الفوري لتقديم العروض لجذب السياحة لها.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة، القيادات السياسية بدعوة جميع شركات الطيران بشقيها الخاصة والحكومية، لتقديم أسعار وبرامج بحيث يتم منح أولوية للشركات التى تتقدم بأسعار رخيصة لدعم السياحة الداخلية فى المقاصد السياحية المختلفة.

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