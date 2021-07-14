إزالة حالتين تعدي على أرض زراعية وأملاك دولة بمركزين في الشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس في الشرقية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيته حملة لإزالة تعدى على خفية الري بمدخل عزبة التل التابعة للوحدة بإقامة سور بطول ٧٠ متر حول مغسلة مقامة سابقًا وتمت الإزالة على نفقة المخالف.





كما نفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم إزالة كلية بنطاق الوحدة المحلية ( بصافور ) بقرية طحا المرج عبارة عن منزل مقام بالدبش بالمخالفة علي أرض زراعية علي مساحة ( ١٧٥م ) وتم ضبط المخالف وعرضة على النيابة العسكرية.



