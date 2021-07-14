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النيابة الإدارية: توجيه 3 ملايين جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية على توجيه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر" تخصص للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن الجدير بالذكر، أنه سبق للنيابة الإدارية المساهمة بمبلغ ثلاثة ملايين جنية لصالح المبادرة بصندوق تحيا مصر، ليصبح إجمالي المساهمة المقدمة من النيابة الإدارية للمبادرة، مبلغ ستة ملايين جنية مصري.

يأتي ذلك دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية؛ وإيمانًا من النيابة الإدارية بالأهمية البالغة التي ستحققها تلك المبادرة الهادفة إلى تحقيق نقلة حضارية ونوعية وتخفيف عن كاهل المواطن المصري بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية والتي من شأنها المساهمة في ضمان لمهم حياة كريمة ؛ كذلك إبرازًا لتضافر كافة جهود الدولة ومؤسساتها وإرساء قيم المسؤولية المشتركة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك متحدث باسم النيابة الإدارية، ومدير إدارة الإعلام المستشار محمد سمير.

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