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صور..جلسة تصوير رسمية لصناع فيلم TITANE بكان السينمائي
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:43 م
أحمد جمال أحمد
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افتتحت اليوم الأربعاء صباحاً فعاليات اليوم التاسع من مهرجان كان السينمائي الدولي بجلسة تصوير صباحية أجراها صناع فيلم TITANE المشارك بالمسابقة الرسمية.
ونقلت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع فيسبوك لقطات من جلسة التصوير التي أجراها نجوم الفيلم ومن ضمنهم مخرجته Julia DUCOURNAU.
وتدور أحداث الفيلم حول سلسلة من الجرائم المتعاقبة التي تجمع شمل أب بإبنه بعد غياب 10 سنوات.
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