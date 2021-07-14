صور..جلسة تصوير رسمية لصناع فيلم TITANE بكان السينمائي



ونقلت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع فيسبوك لقطات من جلسة التصوير التي أجراها نجوم الفيلم ومن ضمنهم مخرجته Julia DUCOURNAU.



وتدور أحداث الفيلم حول سلسلة من الجرائم المتعاقبة التي تجمع شمل أب بإبنه بعد غياب 10 سنوات.



افتتحت اليوم الأربعاء صباحاً فعاليات اليوم التاسع من مهرجان كان السينمائي الدولي بجلسة تصوير صباحية أجراها صناع فيلم TITANE المشارك بالمسابقة الرسمية.