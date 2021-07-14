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صور..جلسة تصوير رسمية لصناع فيلم TITANE بكان السينمائي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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صور..جلسة تصوير رسمية لصناع فيلم TITANE بكان السينمائي

افتتحت اليوم الأربعاء صباحاً فعاليات اليوم التاسع من مهرجان كان السينمائي الدولي بجلسة تصوير صباحية أجراها صناع فيلم TITANE المشارك بالمسابقة الرسمية.

ونقلت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع فيسبوك لقطات من جلسة التصوير التي أجراها نجوم الفيلم ومن ضمنهم مخرجته Julia DUCOURNAU.

وتدور أحداث الفيلم حول سلسلة من الجرائم المتعاقبة التي تجمع شمل أب بإبنه بعد غياب 10 سنوات.
صور..جلسة تصوير رسمية لصناع فيلم TITANE بكان السينمائي
صور..جلسة تصوير رسمية لصناع فيلم TITANE بكان السينمائي
صور..جلسة تصوير رسمية لصناع فيلم TITANE بكان السينمائي
صور..جلسة تصوير رسمية لصناع فيلم TITANE بكان السينمائي

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