جلسة التصوير الرسمية لصناع فيلم A HERO بمهرجان كان 2021



ونقلت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع فيسبوك لقطات رسمية من جلسة تصوير صناع الفيلم، صباح اليوم وشارك بها مخرجه أصغر فرهادي.



وشارك بجلسة التصوير أبطال الفيلم أمير جديدي وفرشته صدر وسارينا فرهادي ويشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.



أجرى صناع الفيلم الإيراني A HERO جلسة التصوير الرسمية للفيلم صباح اليوم الأربعاء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بيومه التاسع.