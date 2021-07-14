عاجل.. السيسي يستقبل رئيس شركة أباتشي الأمريكية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم جون كريستمان، رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسئولين بالشركة.





وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة أباتشي، والتي تعد أكبر منتج للنفط في مصر، فضلًا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.





وقد رحب الرئيس برئيس شركة أباتشي، مؤكدًا دعم مصر لتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين؛ نظرًا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر، فضلًا عن دورها المجتمعي المقدر في مصر، معربًا في هذا الإطار عن الترحيب بالاتفاق الأخير الذي تم بين الشركة ووزارة البترول لتوسيع نشاطها في مصر في مجال البحث والتنقيب وإنتاج البترول، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزًا لتداول الطاقة في المنطقة، موجهًا سيادته بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة الأمريكية، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر، ومؤكدًا في هذا الخصوص استراتيجية علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة الشركات الأمريكية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.



