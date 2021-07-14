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الموت يفجع الفنانة ألفت عمر

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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أعلنت الفنانة ألفت عمر عن وفاة عمها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

كتبت ألفت عمر منشورًا قالت فيه:" لبقاء والدوام لله فى عمى عوده محمد السيد سليل عائلة ايوب اللهم تغمده برحمتك واغفر له واعفوا عنه واسكنه فسيح جناتك،أرجو الدعاء.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ألفت عمر الدرامية مسلسل" ولاد ناس "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ هاني كمال، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني كمال، وقام ببطولته الفنانين إيهاب فهمي، بيومي فؤاد، أحمد صيام، صبري فواز، رانيا فريد شوقي، وماجد الكدواني.
 

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